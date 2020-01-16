لمسة فنية رائعة تفقد بيراميدز نقطتين ثمينتين أمام الاتحاد السكندري في الدوري

تعادل نادي بيراميدز أمام مضيفه الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول من هذا اللقاء على واقع تقدم بيراميدز بهدف نظيف سجله عماد السيد حارس مرمى الاتحاد بالخطأ في مرماه بسوء تقديره للركلة الركنية التي نفذها عبد الله السعيد.

وفي الشوط الثاني كانت الغلبة للفريق السكندري الذي تمكن من إدراك التعادل بواسطة محمد أنور بـ"الكعب".

ورغم محاولات كلا الفريقين بإحراز هدف الفوز لكن النتيجة ظلت على حالها لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى ٢٢ نقطة محتلًا المركز الرابع، كما رفع بيراميدز رصيده للنقطة ٢٠ في المركز الخامس.



