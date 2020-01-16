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ريا أبي راشد تداعب محبيها بصورة جديدة

الخميس 16/يناير/2020 - 09:53 م
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بوابة الفجر
لمياء علي
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داعبت الإعلامية ريا أبي راشد محبيها بصورة جديدة نالت إعجاب متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وتمنت ريا لمتابعيها قضاء عطلة سعيدة في نهاية الأسبوع وقالت: عطلة سعيدة للجميع.


جدير بالذكر أن ريا أبي راشد من أكثر المذيعات نجاحًا وتحظى بشهرة واسعة.

فقد حصلت على درجة البكالوريوس في الإقتصاد والماجستير في السينما، وتتسم بطلاقتها وتحدثها للغات المتعددة ومنها العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

وبعد حصولها على درجة الماجستير، اتسعت نشاطاتها وقامت بتقديم وإعداد برنامج سكوب والذي حاورت من خلاله كبار نجوم هوليود.

ولم تكتفي بهذا القدر من النجاح، بل شاركت في مهرجان كان السينمائي وحفلات توزيع جوائز جولدن جلوب وغيرها.

كما شاركت أيضًا في تقديم مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية وضيفة شرف في الدورة الثالثة.
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