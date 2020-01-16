ليفربول يقطع الطريق على بايرن ميونخ في نجم ليفركوزن

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع النجم الألماني الدولي ولاعب وسط فريق باير ليفركوزن كاي هافريتز، في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن هافريتز مراقب منذ فترة بعيدة، من قبل المدير الفني الالماني للريدز يورجن كلوب، المعجب كثيراً بقدرات اللاعب.





ويعد هافريتز من أبرز نجوم الدوري الألماني في الوقت الحالي، وسيعد تدعيم كبير لوسط ملعب ليفربول في المستقبل.





ومن المتوقع أن تطلب إدارة فريق ليفركوزن الألماني مبلغ 100 مليون يورو، مقابل التخلي عن الدولي الألماني.





وسينضم ليفربول لناديي بايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني، أبرز المهتمين بخدمات هافريتز.





وأشارت تقارير مقربة من ليفربول، باقتراب نهاية مسيرة الثنائي جورجينو فينالدوم وآدم لالانا بملعب أنفيلد في الصيف المقبل، لذلك ترصد إدارة الريدز تدعيماً قوياً في متوسط ميدان متصدر الدوري الإنجليزي.



