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الدولار يتعافي خلال تعاملات اليوم الخميس

الخميس 16/يناير/2020 - 09:30 م
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سعر الدولار
سعر الدولار
وكالات
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تعافت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية مع صعود مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وارتفاع النشاط الصناعي في فيلادلفيا بأكثر من المتوقع.


وارتفع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 1.1136 دولار

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 110.13 ين.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3073 دولار.

واستقر سعر أمام الفرنك السويسري  عند مستوى 0.9646 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.09 بالمائة عند مستوى 97.316 بعد أن كان متراجعاً عند 97.085.
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مبيعات التجزئة سعر الدولار النشاط الصناعي البورصة الأمريكية أسعار الدولار

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