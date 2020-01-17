الري تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة (فيديو)

كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة، موضحًا أن الاجتماعات التي تمت في واشنطن الأيام الماضية كانت على مدار ثلاثة أيام برعاية أمريكية، وبحضور رئيس البنك الدولي، ووزراء الخارجية والري للثلاث دول.



وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أنه تم استكمال المناقشات الفنية الخاصة بالملء والتشغيل، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماع آخر في واشنطن يومي 28 و29 يناير الجاري؛ للتوصل لإتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.



وأشار المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية إلى أنهم وضعوا إطارًا يتضمن العناصر والمحددات الأساسية بخصوص القواعد المنظمة لملء وتشغيل السد، والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة الجفاف الممتد.

