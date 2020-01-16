Advertisements
Advertisements
Advertisements

الدفاع الروسية تنفي قصف أهداف مدنية في محافظة إدلب

الخميس 16/يناير/2020 - 09:30 م
Advertisements
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
الفجر
Advertisements
نفي وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، قصف أهداف مدنية في محافظة إدلب السورية.


وقالت الدفاع الروسية، مساء الخميس، إنها لم تنفذ أي طلعات جوية في المنطقة منذ 9 يناير.


 وسبق أن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل 10 أشخاص بينهم 5 جنود أتراك، وإصابة آخرين جراء انفجار في بلدة السلوك شمال الرقة.  

وذكر أبو الحارث، القيادي في الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة، إن من بين القتلى القائد في الجيش السوري ثابت الهويش. 

وقال سكان محليون في بلدة سلوك، إن المربع الأمني الذي يقع في منطقة الناحية غرب بلدة سلوك، حدث بداخله انفجار بعد ظهر الخميس، ولم يستطع أحد دخوله لأنه يضم مقرات فصائل المعارضة. 

وأضاف السكان، أن جميع السيارات التي تدخل إلى المربع الأمني تخضع لتفتيش دقيق، ولكن بعض المارة تحدثوا عن صهريج لنقل المياه دخل إلى المقرات وربما كان مفخخاً، وهو أول انفجار يستهدف مقراً للجيش الوطني. 

وشهدت سلوك انفجار خمس سيارات مفخخة ودراجة نارية، منذ دخول الجيش الوطني السوري التابع للمعارضة السورية إلى البلدة في 13 أكتوبر الماضي، قتل فيها 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.  


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع الروسية مواقع قصف تنفي الات إدلب

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

بعد وفاة أول حالة بفيروس H1N1.. هذه سبل الوقاية منه

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 3 ساعات

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 11 ساعة

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ أقل من ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رعب في إدلب.. جريمة جديدة لقطر وتركيا بسوريا (فيديو)

سوريا: مقتل 10 من قوات النظام بريف حماة

قوات النظام السوري تسيطر على قرية في ريف حماة

الجيش السورى يستعيد بلدتين شمال غربى سوريا

المرصد السوري: قصف إدلب رغم وقف إطلاق النار

مصرع خمسة مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في بلدة الرقة السورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

07:46 ص

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

08:46 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status