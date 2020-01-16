"المرور" يعلن غرامة تجاوز الإشارة الحمراء أثناء قيادة المركبة





وجه مرور المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تحذير لقائدي المركبات من تجاوز الإشارة الضوئية، وهي حمراء.





وقال المرور السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": إن "تجاوز الإشارة الضوئية وهي حمراء فعل متهور، ويشكّل خطورة على قائدي المركبات الأخرى؛ ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة (إصابات، وفيات، تلف في الممتلكات)".





وأوضحت إدارة المرور، أن من يفعل ذلك يتعرض لغرامة مالية قدرها 6000/3000 ريال.





وإلى ذلك جدَّد المرور السعودي، تأكيده على ضرورة وجود تأمين سارٍ على المركبة، لافتاً إلى أن عدم وجود التأمين، يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.





وقال المرور عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": إن غرامة عدم وجود تأمين للمركبة، تتراوح بين 100 و150 ريالًا.





وكان المرور، قد أوضح في وقت سابق، شروط الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا، عبر بوابة (أبشر)، وتشمل :





أولًا: يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.





ثانيًّا: لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة (أبشر)، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.





ثالثًا: عند وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه.





ولفت المرور إلى أنه تُعرَض معلومات المخالفة مع الصور على هيئة تقرير، ويُسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.





وكانت الإدارة العامة للمرور، قد أطلقت في مارس 2019م، خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، عبر بوابة (أبشر).



