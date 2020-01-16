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التنمية المحلية: رصدنا 2 مليار جنيه إضافية لرصف الطرق

الخميس 16/يناير/2020 - 09:30 م
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رصف طرق
رصف طرق
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة رصدت 5.4 مليار جنيه خلال العام المالي "2018-2019" لتنفيذ 2050 مشروعًا لتطوير طرق محلية بما يعادل أطوال تصل إلى 2935 كيلو متر، موضحا أن كافة تلك الطرق تم الانتهاء من تنفيذها، ودخلت حيز التنفيذ.

وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه تم رصد 4.2 مليار جنيه خلال العام المالي "2019-2020" لتنفيذ 1969 مشروعًا بأطوال 2158 كيلو متر، منوها بأن نسبة التنفيذ في تلك المشروعات وصلت إلى 50%.

وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم زيادة الاعتماد المالي المخصص لرصف الطرق في المحليات خلال العام المالي "2019-2020" بقيمة 2 مليار جنيه إضافية، موضحا أنه تم حصر 923 طريقًا بما يعادل 2229 كيلو متر ليتم تطويرهم.
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