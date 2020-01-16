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أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

الخميس 16/يناير/2020 - 09:24 م
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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برشلونة يقترب من مدافع بوكا جونيورز


اقترب نادي برشلونة الإسباني من تدعيم خط دفاعه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وذكرت صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني، أن مدافع فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني سانتياجو راموس مينجو بات على مقربة من الانضمام للبلوجرانا في الميركاتو الشتوي الجاري.

 

وأضافت سبورت أن إدارة النادي الكتالوني تتفاوض مع نظيرتها في بوكا جونيورز، من أجل التوصل لاتفاق حول القيمة المادية للصفقة.

 

وأوضحت مباريات الفريق الأخيرة في الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية، حاجة الفريق الماسة لإضافة جديدة في خط الدفاع، في ظل تدهور مستوى جيرارد بيكيه وإصابات الفرنسي صامويل أومتيتي.

 

ويستعد برشلونة رفقة مديره الفني الجديد كيكي سيتين لخوض مباراة غرناطة الأحد المقبل في ملعب كامب نو، في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد.


وتعاقد نادي برشلونة مع المدير الفني الجديد كيكي سيتين ليكون بديلا للمدرب المقال إرنيستو فالفيردي.

 

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