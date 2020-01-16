Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 16/يناير/2020 - 09:22 م
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
Advertisements

إستأنفت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بضغط من صعود الدولار وتحقيق البورصة الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1550.50 دولار للأوقية.

وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1549.67 دولار للأوقية.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 97.339.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب العقود الأجلة التسليم الفوري أسعار الذهب

أخبار تهمك

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 11 ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد وفاة أول حالة بفيروس H1N1.. هذه سبل الوقاية منه

منذ حوالي 21 ساعة

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

منذ أقل من ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

منذ ساعة و 27 دقيقة

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

منذ حوالي 14 ساعة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تعاود الإنهيار بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الذهب يسجل أدني مستوي في 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

أسعار الذهب تواصل التراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الذهب يتراجع بشكل قوي بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء مع ارتفاع سعر الدولار

أسعار الذهب تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

أول صفقة في عهد كيكي سيتين.. برشلونة يقترب من ضم راموس

أحب أم كلثوم وتزوج ثلاث مرات.. من هو الشيخ محمود الطبلاوي؟

07:46 ص

أزارو يطلب فسخ تعاقده مع الأهلي.. واجتماع عاجل للخطيب مع عبد الحفيظ

08:46 م

نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

08:28 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status