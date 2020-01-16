تراجع جديد في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس





إستأنفت أسعار الذهب التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بضغط من صعود الدولار وتحقيق البورصة الأمريكية مستويات قياسية مرتفعة.





وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1550.50 دولار للأوقية.





وتراجع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1549.67 دولار للأوقية.



