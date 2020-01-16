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كندا: عواقب تنتظر إيران بعد اعترافها بإسقاط الطائرة الأوكرانية

الخميس 16/يناير/2020 - 09:24 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طالب وزير الخارجية الكندي، إيران بتحمل مسؤوليتها بشأن حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، التي اعترفت إيران إسقاطها بصاروخ عن طريق الخطأ.

وقال وزير الخارجية الكندي، جاستن ترودو ،في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الدولي في لندن بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية اليوم الخميس، إن هناك عواقب تنتظر إيران بعد إقرارها بمسؤوليتها عن تحطم الطائرة، ودعا طهران في الوقت ذاته للمشاركة في تحقيق دولي بشأن الواقعة.

قالت 5 دول قتل مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة ركاب الأسبوع الماضي، إن على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا.

وقالت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، الخميس، إن على إيران إجراء “تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف” في الحادث.

وقالت الدول الخمس، إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن.

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كندا عواقب سوي الطائرة الأوكرانية الات إيران

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