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"أعرف الحادثة".. أبرز وقائع الأسبوع الماضي

الجمعة 17/يناير/2020 - 01:37 ص
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نجل مايا مرسي
نجل مايا مرسي
أحمد القاسم
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طرأت على الساحة خلال الأسبوع الماضي، عدد كبير من الأحداث، في التقرير التالي نرصد أبرز الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

وفاة نجل مايا مرسي البالغ من العمر 16 عام
شيع الثلاثاء الماضي، جثمان نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد السيدة نفيسة، في حضور عدد كبير من أعضاء المجلس، وشخصيات عامة، في مقدمتهم الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن السابقة.

وتوفي الفقيد وفاة طبيعية أثناء نومه يوم الإثنين الماضي، حيث نشر المجلس القومي للمرأة، عبر صفحته على "فيسبوك" خبر الوفاة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"قابيل الشرقية".. قتل أخاه الأصغر خوفا من الفضيحة
شهدت قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، جريمة بشعة الأحد الماضي، وهي قتل الطفل البرىء "مروان" ابن الحادية عشرة من العمر، وكانت الفاجعة الكبرى التي زادت ألم أهالى القرية مقتل الطفل على يد شقيقه الأكبر "خالد" بطريقة بشعة بسبب مشاهدة الضحية له فى منظر مخل وخوفًا من الفضيحة تخلص منه، وراح يبحث عنه بعد اختفائه ويستخرج جثته من المياه ويبكى بكاء أخوة يوسف.

وفاة سيدة بالشرقية ضربها نجلها بفأس على رأسها
توفت يوم الخميس داخل مستشفى الأحرار التعليمي، بمحافظة الشرقية، السيدة التي تعدى عليها نجلها بفأس لرفضها غسل ملابسه، كما ادعى في التحقيقات التي باشرتها معه النيابة العامة، بمركز منيا القمح، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتسريح الجثة، لبيان سبب الوفاة.

حادث طبيبات المنيا.. "أتوبيس الموت"
أصدرت نقابة الأطباء بالمنيا بيانًا بشأن الحادث الأليم بالكريمات الذي أسفر عن وفاة طبيبتين وإصابة 14 آخرين.

ووقع الحادث بالقرب من مدخل 15 مايو بالقاهرة، صباح الأربعاء، ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من طبيبات المنيا أثناء توجهن للتدريب في برنامج مبادرة صحة المرأة بمعهد التدريب بالقاهرة، وهم من دفعة تكليف 2017.
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