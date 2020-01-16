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مجلس الشيوخ الأمريكي يجيز صفقة تجارية جديدة لأمريكا الشمالية

الخميس 16/يناير/2020 - 09:21 م
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مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
ترجمة - منة الشريف
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وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على تجديد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي دامت 26 عامًا، والتي تتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن محتوى العمل والسيارات، ولكنها تترك 1,2 تريليون دولار في التدفقات التجارية السنوية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دون تغيير إلى حد كبير.

ومرّ تشريع الاتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بأغلبية 89 صوتًا من الحزبين؛ حيث أرسل الإجراء إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا.

ولا تزال كندا بحاجة إلى الموافقة على الصفقة التجارية قبل سريان مفعولها واستبدال اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تبلغ من العمر 26 عامًا، وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على نافتا في فقدان الآلاف من وظائف المصانع الأمريكية في المكسيك ذات الأجور المنخفضة.

وقال المحافظون، لا يعود البرلمان الكندي إلى الجلسة حتى 27 كانون الثاني يناير، لذا فإن تحديد موعد التصويت ما زال غير واضح، لكن من المتوقع أن لا ترى الحركة في كندا مقاومة تذكر في كندا؛ حيث إنهم سيدعمون الصفقة التي تم التفاوض عليها في وقت سابق من قبل حكومة رئيس الوزراء جوستين ترودو التي يهيمن عليها الليبراليون، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز" العالمية.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في كلمة: إنه "فوز كبير من الحزبين، اليوم سيرسل مجلس الشيوخ هذا الاتفاق التاريخي إلى مكتب الرئيس".

كما جاء التصويت بعد يوم واحد من توقيع ترامب على اتفاقية تجارية من المرحلة الأولى مع الصين، وقبل فترة وجيزة من بدء مجلس الشيوخ رسميًا محاكمة ترامب بتهمة الإساءة إلى سلطته.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الشيوخ صفقة تجارية أمريكا

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