البترول: نسير بالإتجاه الصحيح لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، ولاسيما تجارة الغاز، موضحا أن مصر كانت من ضمن الدول الموقعين بالأحرف الأولى على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط.



وأشار "الملا"، خلال لقاء خاص برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن المنتدى يتجه أن يكون منظمة دولية، موضحا أن وجود مصر ضمن هذا المنتدى يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها مصر لتكون مركز إقليمي للطاقة.



وأوضح وزير البترول، أنه على مدار العام الماضي ومن خلال عدة إجتماعات وزارية تم الوصول إلى الميثاق التي تم توقيعه اليوم.

