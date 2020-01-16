قائد الجيش الوطني الليبي "حفتر" يصل أثينا لإجراء محادثات

أفادت مصادر إعلامية، مساء الخميس، وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفترلأثينا لإجراء محادثات.

ورحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمشاركة المشير حفتر في مؤتمر ليبيا بالعاصمة الألمانية برلين، والمحدد له يوم الأحد المقبل.





واتفق وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا على أهمية دعم العملية السياسية الليبية في مؤتمر برلين ومنحها فرص النجاح.





وأشار الوزراء، في بيان، إلى أن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا دليل على نية أنقرة خرق قرارات مجلس الأمن ومزيد من التدويل للأزمة الليبية.









وحذر وزراء خارجية مصر واليونان وإيطاليا من تأثير إرسال قوات تركية إلى ليبيا سلبا على مؤتمر برلين.



