نجم تشيلسي السابق: برشلونة لديه مهاجم لا يراه أحد.. والمفتاح في يد كيكي سيتين

تحدث جوس بويت نجم منتخب الأوروجواي وتشيلسي الإنجليزي السابق عن وضع مواطنه لويس سواريز في نادي برشلونة الإسباني والبديل المناسب له.





وقال جوس بويت نجم منتخب الأوروجواي السابق: "وضع سواريز يشبه تماماً وضع هاري كين، المشكلة في برشلونة هي أنهم لا يجدون المهاجم الشاب الذي يقبل أن يجلس على مقاعد البدلاء عندما يتعافى سواريز".





وتابع: "برشلونة لديهم لاعب بإمكانه اللعب كمُهاجم هو جريزمان، لذا لا أراهم بحاجة ماسة إلى التعاقد مع مهاجم، الأمر يتعلق بما يريده كيكي سيتين".





واختتم: "إقالة فالفيردي كانت مُفاجئة لكن هذه الأمور تحدث في كرة القدم, كيكي سيتين لديه فلسفة واضحة وتحدث كثيراً عن أسلوب كرويف ونهجه".





ويستعد برشلونة لمواجهة غرناطة يوم الأحد القادم في الجولة العشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو.