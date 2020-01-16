كأس الملك| الهلال يتأهل إلى نصف النهائي بثنائية قاتلة في الاتفاق



خطف الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.



وافتتح صالح الشهري أهداف المراراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 4.



ومنح الحكم بطاقة حمراء للاعب الاتفاق سعيد الربيعي بطاقة حمراء في الدقيقة 53.



وأدرك فيليب كيش هدف التعادل من ركلة جزاء، عند الدقيقة 84.



وأحرز الشهري الهدف الثاني للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الاتفاق عند الدقيقة 97، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.



وضرب الهلال موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة أبها والفتح.

