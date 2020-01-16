Advertisements
Advertisements
Advertisements

كأس الملك| الهلال يتأهل إلى نصف النهائي بثنائية قاتلة في الاتفاق

الخميس 16/يناير/2020 - 08:19 م
Advertisements
الهلال
الهلال
أميرة فطيم
Advertisements

خطف الفريق الأول للكرة بنادي الهلال، بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

وافتتح صالح الشهري أهداف المراراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك الاتفاق عند الدقيقة 4.

ومنح الحكم بطاقة حمراء للاعب الاتفاق سعيد الربيعي بطاقة حمراء في الدقيقة 53.

وأدرك فيليب كيش هدف التعادل من ركلة جزاء، عند الدقيقة 84.

وأحرز الشهري الهدف الثاني للهلال من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك الاتفاق عند الدقيقة 97، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الهلال على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

وضرب الهلال موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مباراة أبها والفتح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كأس الملك السعودي الهلال الاتفاق

أخبار تهمك

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ ساعتين

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 10 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة السابعة

في مباراة أسطورية.. الهلال يخطف يتأهل إلى نهائي أبطال آسيا على حساب السد

ترتيب الدوري السعودي اليوم

كأس الملك| الهلال يقسو على الجبلين برباعية قاتلة ويتأهل إلى دور الـ16

النصر يقسو على الفيحاء برباعية قاتلة في الدوري السعودي للمحترفين

الفتح ينهي أحلام الاتحاد بثنائية قاتلة في كأس خادم الحرمين الشريفين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

06:44 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status