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أمير الرياض يجتمع بأمين المنطقة ووكلاء الأمانة

الخميس 16/يناير/2020 - 08:13 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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التقى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الخميس في مكتبه بقصر الحكم، بأمين المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، ويرافقه وكلاء الأمانة.

وقُدّم الأمير فيصل بن بندر، خلال الاجتماع عرض موجز عن الأولويات العملية والمهام الميدانية وأبرز المعوقات والحلول العاجلة والدائمة المختصة بها وكالات الأمانة.

واحتوى العرض بشرح عن وكالة الخدمات بالأمانة وجهودها في متابعة عدد من الملاحظات بالمدينة والجهود القائمة لمعالجتها السريعة، وتطبيق الغرامات وفاعليتها عليها وتنفيذ مبادرات اجتماعية وتثقيفية.

كما شاهد الأمير فيصل عرضاً عن وكالة المشاريع، أوضح إحصائيات وتقييمات وضع ميدانية وحالة عامة لعدد من المشروعات في المدينة ومواصفاتها القياسية والعالمية، وتطرق العرض إلى وكالة التخطيط والتعمير ووكالة الأراضي والمساحة والدراسات والإجراءات المكلفين بها في عدد من المواقع والتنظيم المتبع في المهام المتعلقة بهم.

ولفت أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز، إلى الرقابة والعمل على مراحل تطويرها من خلال الخصخصة وتفعيل التقنيات وتعاون الجهات ذات العلاقة مع الأمانة، مبيناً دعم أمير منطقة الرياض لأهداف الأمانة والتنسيق العالي بين الإمارة والأمانة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر، على دعم إمارة الرياض لجهود الأمانة وخططها الحالية والمستقبلية والتنسيق مع الجهات كافة؛ لتحقيق أهدافها وتطلعاتها المنشودة، منوهاً بالدعم الكامل والأول من ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، للمنطقة ومسارات تطويرها ومكانتها.

وفي ختام الاجتماع اتخذت التوصيات حيال عدد من الموضوعات، وحضر الاجتماع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي.

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