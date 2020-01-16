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"طيران أبوظبي" تفتح باب التملك للأجانب الأحد المقبل

الخميس 16/يناير/2020 - 07:49 م
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بورصة أبوظبي
بورصة أبوظبي
وكالات
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أعلنت شركة طيران أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن فتحها لباب التملك الأجنبي وبنسبة لا تزيد عن 30% من أسهمها وذلك اعتبارا من يوم الأحد 19 يناير الجاري.

وكشف بيان الشركة المنشور في بورصة أبوظبي، عن الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل النظام الأساسي للشركة.

ووافقت الجمعية العمومية لشركة "طيران أبوظبي" خلال اجتماعها الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي على السماح للأجانب بالتملك في الشركة بنسبة لا تزيد على 30%، وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
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الكلمات المفتاحية

تملك الأجانب بورصة أبوظبي أبوظبي للطيران

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