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ماكرون يعلن إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول للشرق الأوسط بدءا من يناير

الخميس 16/يناير/2020 - 07:55 م
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إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
الفجر
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إرسال حاملة الطائرات شارل ديغول بدءا من يناير وحتى أبريل لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.


وأدى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية في العراق الجمعة الماضي، إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بشكل شديد.

ويتصاعد القلق الدولي من الوضع الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل سليماني، ما دفع عدة دول غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق. كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل انتقامية.

وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.


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يناير شارل ديغول حاملة طائرات الشرق الأوسط الرئيس الفرنسي الات إرسال

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