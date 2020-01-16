Advertisements
القناة يبدأ استعداداته للنجوم في افتتاحية الدور الثاني
الخميس 16/يناير/2020 - 08:03 م
Advertisements
شيماء أمين
Advertisements
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته عصر اليوم علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه استعدادا لمواجهة النجوم الاثنين المقبل في افتتاحية الدور الثاني لدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة
افتتح التدريب ببعض المحطات البدنية ثم تدريبات بالكرة وقسم الفريق لمجموعتين مجموعة تحت إشراف حمزة الجمل والمجموعة الأخري تحت إشراف محمد حمص
وانتهي التدريب بتقسيمة علي منتصف الملعب بينما خاض رباعي حراس المرمى تدريب مكثف تحت إشراف مدرب حراس المرمى محمد نسيم
وحضر التدريب من جانب مجلس الإدارة عضوي مجلس الإدارة محمد عناني وايهاب نشأت لتدعيم الفريق قبل مواجهته المهمة القادمة
يذكر أن اللقاء الأول انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه
وعاد الي تدريب القناة اليوم المصابين محمد يسري بعد إصابة في العضلة الضامة عقب لقاء كوكاكولا وحسام عبد الواحد بعد إصابة في العضلة الأمامية في لقاء كوكاكولا وأحمد مصطفي لالا بعد إصابة في تدريب الفريق في انكل القدم غاب علي اثره اخر جولتين بالدور الاول ومحمد عبد الستار عقب إصابته قبل لقاء منتخب السويس وانضم للتدريبات ايضا المهاجم الجديد احمد الصعيدي
ويغيب عن اللقاء القادم أمام النجوم علاء البدري لاعب خط وسط الفريق بسبب الإيقاف
Advertisements