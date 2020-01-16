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القناة يبدأ استعداداته للنجوم في افتتاحية الدور الثاني

الخميس 16/يناير/2020 - 08:03 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريباته عصر اليوم علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه استعدادا لمواجهة النجوم الاثنين المقبل في افتتاحية الدور الثاني لدوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة والقناة

افتتح التدريب ببعض المحطات البدنية ثم تدريبات بالكرة وقسم الفريق لمجموعتين مجموعة تحت إشراف حمزة الجمل والمجموعة الأخري تحت إشراف محمد حمص

وانتهي التدريب بتقسيمة علي منتصف الملعب بينما خاض رباعي حراس المرمى تدريب مكثف تحت إشراف مدرب حراس المرمى محمد نسيم

وحضر التدريب من جانب مجلس الإدارة عضوي مجلس الإدارة محمد عناني وايهاب نشأت لتدعيم الفريق قبل مواجهته المهمة القادمة

يذكر أن اللقاء الأول انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف علي ملعب القناة القديم بالاسماعيليه

وعاد الي تدريب القناة اليوم المصابين محمد يسري بعد إصابة في العضلة الضامة عقب لقاء كوكاكولا وحسام عبد الواحد بعد إصابة في العضلة الأمامية في لقاء كوكاكولا وأحمد مصطفي لالا بعد إصابة في تدريب الفريق في انكل القدم غاب علي اثره اخر جولتين بالدور الاول ومحمد عبد الستار عقب إصابته قبل لقاء منتخب السويس وانضم للتدريبات ايضا المهاجم الجديد احمد الصعيدي

ويغيب عن اللقاء القادم أمام النجوم علاء البدري لاعب خط وسط الفريق بسبب الإيقاف
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