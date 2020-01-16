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الواسطى وسمسطا بديربي بنى سويف وصراع شرس لابناء الفيوم بالقسم الثالث

الخميس 16/يناير/2020 - 07:59 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تنطلق السبت منافسات الجولة الخامسة عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر , وفى ظل الصراع الشرس على حجز بطاقة الصعود او بمنطقة الهروب من القاع تعتبر مباراة الواسطى الرياضى وضيفه سمسطا الرياضى كأهم مباريات الجولة فى ضوء المنافسة الشديدة بين الفريقان ونتائجهم السابقة .

الواسطى الرياضى بقيادة مديره الفنى احمد الجيوشى يستضيف سمسطا الرياضى بقيادة مديره الفنى على حسن بديربي الاشقاء ببنى سويف ويمثل اللقاء أهمية كبري للفريقان فى ظل احتلال الواسطى المركز الثانى برصيد 22 نقطة وخسارته المفاجئة بالجولة الماضية امام مركز
 شباب الفيوم فيما يحاول ابناء سمسطا مواصلة الانتصارات وزيادة فارق النقاط مع الوصيف وذلك فى ظل احتلال الفريق المركز الاول برصيد 24 نقطة .

فيما يحل مركز شباب ابشواى ضيفا على نظيره اطسا الرياضى بمباراة هامة خاصة لابناء ابشواى الباحثين عن الهروب من منطقة الخطورة , ويحتل ابشواى المركز الثانى عشر برصيد 12 نقطة فيما يحتل اطسا المركز التاسع برصيد 16 نقطة .

ويستضيف مطرطارس نظيره ببا الرياضى المترنح ومتذيل جدول الترتيب بمباراة تمثل طوق النجأة لابناء ببا خاصة فى ظل حالة عدم الاستقرار الفنى عقب رحيل شديد قناوى عن تدريب الفريق بعد مباراة وحيدة بالجولة الماضية , ويحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 19 نقطة فيما يحتل ببا المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط .

وبديربي ابناء البحر الاحمر يحل راس غارب ضيفا على شقيقه عاملين غارب بلقاء مهم للفريقان اللذان يبحثان عن الاستمرار فى المنافسة , ويحتل راس غارب المركز السابع برصيد 18 نقطة فيما يحتل عاملين غارب المركز الرابع برصيد 19 نقطة .

وبديربي فيومى يستضيف مركز شباب طامية شقيقه مركز شباب الفيوم , ويحتل ابناء طامية المركز السادس برصيد 18 نقطة فيما يحتل مركز شباب الفيوم المركز الخامس برصيد 19 نقطة .

ويحل ابو كساة ضيفا على سنورس بديربي الفيوم , ويحتل ابو كساة المركز الثامن برصيد 18 نقطة فيما يحتل سنورس المركز العا شر برصيد 14 نقطة .

فيما لن يلعب ناصر بنى سويف مباريات بتلك الجولة.

ترتيب جدول المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث
1 - سمسطا 24 نقطة

2 - الواسطى 22 نقطة

3- مطرطارس 19 نقطة

4 - عاملين غارب 19 نقطة

5 - الفيوم 19 نقطة

6 - طامية 18 نقطة

7 - راس غارب 18 نقطة

8 - ابو كساة 18 نقطة

9 - اطسا 16 نقطة

10 - سنورس 14 نقطة

11- ناصر بنى سويف 13 نقطة

12- ابشواى 12 نقطة

13 - ببا الرياضى 6 نقاط
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