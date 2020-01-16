Advertisements
Advertisements
Advertisements

كوكاكولا يضم لاعب التقدم السعودي في الميركاتو الشتوي

الخميس 16/يناير/2020 - 07:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


نجح مسئولو فريق الكرة الأول بنادي كوكاكولا، في التعاقد مع جابر سالم، لاعب التقدم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المتوقع أن يصل علاء صلاح المحترف ف الدانيمارك، غداً من أجل إنهاء إجراءات التعاقد معه.

كما تعاقد الفريق مع كلا من أحمد الحسيني لاعب بتروجيت، ورمضان ربيع لاعب النصر للتعدين، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الحالي .

ويسعى مسئولي النادي في التعاقد مع المراكز التي يحتاجها الفريق فى الميركاتو الشتوى من أجل سد الثغرات التى يعانى منها الفريق، وكانت سببًا فى تراجع نتائجه بالدور الأول.

وشهدت فترة توقف الدوري، خلال التدريبات الجماعية للفريق على تركيز الجهاز الفني للفريق بقيادة ممدوح عبدالحي، على النواحي الخططية والتكتيكية، للحفاظ على مجهودهم البدني.

واستغل فريق كوكاكولا فترة التوقف، في خوض مباراتين ودية الأولي كانت أمام فريق الداخلية والتي انتهت بفوز كوكاكولا بثلاث أهداف مقابل هدفين، والثانية كانت أمام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويفتتح فريق كوكاكولا مشواره في الدوري أمام النصر، يوم الاثنين المقبل، على ملعب الأخير، في الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.

وسبق وأن قابل الثنائي بعضهم بالدور الأول وانتهت المباراة بفوز كوكاكولا بهدف نظيف سجله اللاعب محمد ناجي "جدو".

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الخامس برصيد 16 نقطة، فيما يأتي فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.
Advertisements

أخبار تهمك

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ حوالي 3 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 10 ساعات

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ ثلث ساعة

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

06:44 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status