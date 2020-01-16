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مصطفى بكري ناعيا ماجدة: كانت فنانة واعية ومثقفة

الخميس 16/يناير/2020 - 07:51 م
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ماجدة
ماجدة
كساب أحمد
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نعى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، الفنانة ماجدة الصباحي، قائلًا: "جسدت نموذج الفتاة والسيدة المصرية والعربية، وكانت فنانة واعية ومثقفة".

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن "الصباح" جسدت العديد من الأدوار الوطنية والاجتماعية، وعلى رأسها فيلم "جميلة بوحريت"، وفيلم "العمر لحظة" والعديد من الأفلام التي ناقشت العديد من القضايا الاجتماعية.

ورحلت الفنانة ماجدة الصباحي، اليوم الخميس، الموافق 16 يناير، عن عمر ناهز 89 عامًا، واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، وبدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح"، وتزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، ولم يستمر زواجهما طويلًا بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما.

كما أنها عملت في مجال الإنتاج، حيث أسست شركة أطلقت عليها اسم "أفلام ماجدة للإنتاج"، ومن أشهر الأفلام التي قامت بإنتاجها "جميلة بوحريد" و"هجرة الرسول".
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وفاة ماجدة مصطفى بكري ماجدة أخبار مصر

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