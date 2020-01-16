Advertisements
Advertisements
Advertisements

"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية

الخميس 16/يناير/2020 - 07:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
شيماء عطية
Advertisements
تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ووسط حضور جماهيري كبير، عرض مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى، أفلام روائية قصيرة بعنوان " أمال وهيام" و" الفردة الشمال" أمس الأربعاء، تحت إشراف الناقد مجدى الشحرى مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

فيلم "أمال وهيام" للمخرج حمدى السيد، مدته ٣٠ دقيقة، والفيلم الروائي القصير "فردة شمال" للمخرجة سارة رزيق مدته ٦ دقائق، بحضور أبطال العمل الكاتب والسيناريست عبد الفتاح البلتاجي، والمخرج والفنان حمدى السيد، والفنانة چيهان العطار، والسيناريست حسن ابو العلا، والكاتب الصحفي محمد رفعت رئيس تحرير مجلة اكتوبر، الفنان ناجح نعيم، الإعلامى حامد سلامة، الدكتور سامح توفيق.

وعقب عرض الفيلمين عقدت ندوة لمناقشتهما، دارت حول فكرة الأفلام التى تقوم على توصيل رسالة للمجتمع بشكل غير مباشر، فنجد فى فيلم "فردة شمال " حوار صامت يحمل معانى إنسانية بين طفلين أحدهما طفل بلا مأوى، والآخر يحظى وينعم بالدفء والحنان الأسرى، والطفل الفقير يكاد لا يرتدى شيئا فى قدمه، فى حين الطفل الآخر الذي يرتدى حذاء جميل لفت أنظار الطفل البائس فى نفس اللحظة، ففى أثناء محاولته ركوب القطار فقد إحدى حذائيه فى محاولة لاسترجاعه، وتوصل اخيرا للتنازل عن( الفردة الشمال) للطفل المسكين فحظى بالحذاء بالكامل، فى إشارة لفكرة التكافلية والتكاملية المبنية على العطاء والفطرة الإنسانية السليمة فى داخل الطفل للمساعدة والإحساس المتبادل بالآخر والفيلم هنا يعتمد على لغة الصورة فى السينما دون حوار، وهو حاصل على أحسن فيلم فى المهرجان القومي للسينما، وأحسن فيلم فى ساقية الصاوي للروائى القصير عام ٢٠١٥.

أما بالنسبة لفيلم "آمال وهيام" من إخراج حمدى السيد، يناقش قضية فى منتهى الخطورة وهى من القضايا المعاصرة قضية دخول وسائل التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) فى عقر دار الأسرة وما ينتج عنه من عواقب وخيمة وخطيرة في المجتمع، وقضية مثل انتشار قضية الطلاق في المجتمع المصرى وتتمثل فى شخصية الفتاة المطلقة آمال التى تعيش فى أسرة ولا تبالي بمعاناتها فتلجأ إلى شخصية وهمية صنعها عالم افتراضي يسمى(الفيسبوك ) ليصبح شكلا من أشكال الملاذ الآمن لهؤلاء المحبطين إنسانيا واجتماعيًا من خلال شخصية الشاب الذى تعرفت عليه آمال من خلال الفيسبوك وتنكر فى شخصية فتاة تسمى"هيام "، والفكرة هى نوع من الفانتازيا السينمائية المعتمدة على الرمزية، فشخصية الشاب يمكن أن تكون واقعية أو من خيال الفتاة ذات نفسها وهذا ما يهدف إليه الكاتب والمخرج، وهى رمزية العمل السينمائي.
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
"آمال وهيام" و "الفردة شمال".. في أمسية فنية ثقافية بمركز الثقافة السينمائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ ثلث ساعة

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 10 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 14 دقيقة

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"القومي للسينما" ينتهي من فيلم "ورقة شجر"

الأربعاء.. "الثقافة السينمائية" يواصل نشاطه بعرض فيلم "كندي"

"القومي للسينما" يقيم عروض نادي سينما الأطفال

"نفس الدرجة" يمثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بالأقصر الإفريقي

السبت.. "القومي للسينما" يواصل عروض نادي السينما المستقلة بالهناجر

عرض فيلم "أبناء الصمت" في احتفالية مركز الثقافة السينمائية بانتصارات أكتوبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

06:44 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status