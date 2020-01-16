"أحبت الفن بحق"..هكذا نعت ندى بسيوني الراحلة ماجدة الصباحي

نعت الفنانة ندى بسيوني الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت ندى صورة للفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلة:" الف رحمة علي الفنانة التي أحبت الفن بحق، وقدمت عدد من أهم الأفلام للسينما المصرية".



وتابعت ندى قائلة :" وداعًا للفن الأصيل، وداعًا النجمة ماجدة، إن لله وإنا اليه لراجعون".





يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي توفيت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 88 عامًا.



واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح"، وتزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، ولم يستمر زواجهما طويلاً بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما، كما أنها عملت في مجال الإنتاج، حيث أسست شركة أطلقت عليها اسم "أفلام ماجدة للإنتاج"، ومن أشهر الأفلام التي قامت بإنتاجها "جميلة بوحريد"،"هجرة الرسول".