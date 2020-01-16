صلوات تجنيز القمص يوحنا منصور بمطرانية الجيزة (صور)

أقيمت، اليوم الخميس، صلوات تجنيز الأب الفاضل القمص يوحنا منصور كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشارع مراد بالجيزة (مقر مطرانية الجيزة)، وسط مشاركة شعبية وإكليروسية كبيرة.



صلى الصلوات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا ثيئودسيوس أسقف وسط الجيزة أصحاب النيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.



