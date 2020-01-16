خاص- الفجر الفني يكشف عن تفاصيل أغنية "أنت لوحدك" لتامر حسني وكواليس اختياره لها

انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان انت لوحدك وتعاون فيها مع الملحن محمد جمال لأول مرة.



وقال محمد جمال في تصريح خاص للفجر الفني ، إنه سعيد جدًا بالتعاون مع تامر حسني للمرة الأولى، وهذا التعاون جاء بعد محاولات كثيرة جدًا، فمنذ عام 2011 قرر أن يعرض لحن على تامر وحينها قال له "اللحن جميل ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسك أكثر وهيجي يوم وتشتغل معايا"، وبعدها تعرف على الشاعر رمضان محمد، ثم عرضوا على حسني أكثر من لحن في العام الماضي، ولكن لم يختار أي واحد منهم، بسبب أن ألبومه كان يتضمن ألحان مشابهه لهم، ولكن في المحاولة الأخيرة وعند البدء في تحضير ألبومه الحالي المنتظر، أعجب باللحن الذي قدمه له وقرر أن يتعاون معه.



وأضاف أن الأغنية مقسوم وتحمل طابع البهجة، وتقدم حالة مختلفة وجديدة، وبها مشاعر كبيرة وستعجب الجمهور.



وأما عن كواليس العمل، كشف محمد جمال أن تامر حسني صمم في البداية أن يقوم بتغيير شكل الإيقاع الخاص بالأغنية، لأن اللحن لم يكن مقسوم ولكن كان لها طابع غربي يسمى بسانوفا، وقال لهم إنه سيحتفظ باللحن والكلمات ولكن سيغير شكل المزيكا، وبالفعل أرسلها للموزع إلهامي دهيمة الذي حولها للطابع الشرقي، وبالفعل أصبحت مختلفة وكانت وجهة نظره صائبة.

جدير بالذكر أن أغنية إنت لوحدك من كلمات رمضان محمد، وتوزيع إلهامى دهيمة، وألحان محمد جمال.