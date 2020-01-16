Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص- الفجر الفني يكشف عن تفاصيل أغنية "أنت لوحدك" لتامر حسني وكواليس اختياره لها

الخميس 16/يناير/2020 - 07:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements
انتهى الفنان تامر حسني من تسجيل أغنية جديدة بعنوان انت لوحدك وتعاون فيها مع الملحن محمد جمال لأول مرة.

وقال محمد جمال في تصريح خاص للفجر الفني، إنه سعيد جدًا بالتعاون مع تامر حسني للمرة الأولى، وهذا التعاون جاء بعد محاولات كثيرة جدًا، فمنذ عام 2011 قرر أن يعرض لحن على تامر وحينها قال له "اللحن جميل ولكن تحتاج أن تشتغل على نفسك أكثر وهيجي يوم وتشتغل معايا"، وبعدها تعرف على الشاعر رمضان محمد، ثم عرضوا على حسني أكثر من لحن في العام الماضي، ولكن لم يختار أي واحد منهم، بسبب أن ألبومه كان يتضمن ألحان مشابهه لهم، ولكن في المحاولة الأخيرة وعند البدء في تحضير ألبومه الحالي المنتظر، أعجب باللحن الذي قدمه له وقرر أن يتعاون معه.

وأضاف أن الأغنية مقسوم وتحمل طابع البهجة، وتقدم حالة مختلفة وجديدة، وبها مشاعر كبيرة وستعجب الجمهور.

وأما عن كواليس العمل، كشف محمد جمال أن تامر حسني صمم في البداية أن يقوم بتغيير شكل الإيقاع الخاص بالأغنية، لأن اللحن لم يكن مقسوم ولكن كان لها طابع غربي يسمى بسانوفا، وقال لهم إنه سيحتفظ باللحن والكلمات ولكن سيغير شكل المزيكا، وبالفعل أرسلها للموزع إلهامي دهيمة الذي حولها للطابع الشرقي، وبالفعل أصبحت مختلفة وكانت وجهة نظره صائبة.
جدير بالذكر أن أغنية إنت لوحدك من كلمات رمضان محمد، وتوزيع إلهامى دهيمة، وألحان محمد جمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تامر حسني الفجر الفني

أخبار تهمك

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعة

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 10 ساعات

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ ثلث ساعة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 14 دقيقة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"الفجر الفني" ينشر تفاصيل أغاني ألبوم تامر عاشور الجديد "أيام"

بعد طرح ألبوم "أيام".. تامر عاشور يتصدر تريند"تويتر"

تامر عاشور يطرح ألبومه "أيام" على YouTube

بعد طرح ألبومه الجديد "أيام".. تامر عاشور يتصدر "جوجل"

كواليس تنفيذ أغنية تامر حسني الصيعدية "اللي يجاور السعيد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

06:44 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status