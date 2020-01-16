"عبرت عن هموم وآلام المرأة".. هند صبري تنعي ماجدة الصباحي

نعت الفنانة هند صبري الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هند صورة للفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلة:" رحلت اليوم واحدة ممن جسدت معنى صانعة السينما بمعناها الحقيقي، فهي ممثلة ومنتجة وهبت حياتها للفن العربي وقدمت أدوارًا عبرت عن هموم وآلام المرأة العربية والمصرية، وداعًا".



يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي توفيت صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 88 عامًا.



واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح"، وتزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، ولم يستمر زواجهما طويلاً بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما، كما أنها عملت في مجال الإنتاج، حيث أسست شركة أطلقت عليها اسم "أفلام ماجدة للإنتاج"، ومن أشهر الأفلام التي قامت بإنتاجها "جميلة بوحريد"،"هجرة الرسول".