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حكيم يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" عبر"يوتيوب"

الخميس 16/يناير/2020 - 08:09 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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طرح المطرب الشعبي حكيم، فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .

والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق .


وعلق"حكيم"علي الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" الموضة السنة دى جشع ..طمع.. وجع.. مرار.. شوفوا دلوقتي فيديو كليب أغنية" الموضة السنة دي" حصريآ علي قناة الرسمية اليوتيوب" .


أغنية " الراجل الصح":

أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .

يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .
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الكلمات المفتاحية

حكيم الموضة السنة دي

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