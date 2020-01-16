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حكيم يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" عبر"يوتيوب"
الخميس 16/يناير/2020 - 08:09 م
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رباب مصطفي
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طرح المطرب الشعبي حكيم، فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" ولذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" .
والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق .
وعلق"حكيم"علي الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" الموضة السنة دى جشع ..طمع.. وجع.. مرار.. شوفوا دلوقتي فيديو كليب أغنية" الموضة السنة دي" حصريآ علي قناة الرسمية اليوتيوب" .
أغنية " الراجل الصح":
أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .
يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .
والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق .
وعلق"حكيم"علي الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام" الموضة السنة دى جشع ..طمع.. وجع.. مرار.. شوفوا دلوقتي فيديو كليب أغنية" الموضة السنة دي" حصريآ علي قناة الرسمية اليوتيوب" .
أغنية " الراجل الصح":
أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا .
يذكر أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج .
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