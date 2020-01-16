إياد علاوي: إيران تسعى لتكون شرطي الخليج

قال السياسي العراقي إياد علاوي، اليوم الخميس، إن إيران تسعى لتكون شرطي الخليج، كما كانت في أيام شاه إيران السابق الذي أسقطه الشعب الإيراني.







وقال علاوي، في تغريدة على تويتر، إن "إيران تريد منازلة أعدائها انطلاقاً من أرض العراق، وعلى حساب شعبه لتكون شرطي الخليج العربي، كما في أيام الشاه الذي سقط بإرادة الشعب".







وأضاف: "إيران ستفشل لأن الشعب الإيراني وقواه الوطنية، ترفض هذا الأسلوب وتهدف إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وبقية الشعوب في المنطقة".





وأطلق الجيش الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، صاروخين على طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكباً، وزعم نظام طهران أن استهداف الطائرة نجم عن "خطأ بشري".



