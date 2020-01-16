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إياد علاوي: إيران تسعى لتكون شرطي الخليج
الخميس 16/يناير/2020 - 06:51 م
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وكالات
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قال السياسي العراقي إياد علاوي، اليوم الخميس، إن إيران تسعى لتكون شرطي الخليج، كما كانت في أيام شاه إيران السابق الذي أسقطه الشعب الإيراني.
وقال علاوي، في تغريدة على تويتر، إن "إيران تريد منازلة أعدائها انطلاقاً من أرض العراق، وعلى حساب شعبه لتكون شرطي الخليج العربي، كما في أيام الشاه الذي سقط بإرادة الشعب".
وأضاف: "إيران ستفشل لأن الشعب الإيراني وقواه الوطنية، ترفض هذا الأسلوب وتهدف إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وبقية الشعوب في المنطقة".
وقال علاوي، في تغريدة على تويتر، إن "إيران تريد منازلة أعدائها انطلاقاً من أرض العراق، وعلى حساب شعبه لتكون شرطي الخليج العربي، كما في أيام الشاه الذي سقط بإرادة الشعب".
وأضاف: "إيران ستفشل لأن الشعب الإيراني وقواه الوطنية، ترفض هذا الأسلوب وتهدف إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وبقية الشعوب في المنطقة".
وأطلق الجيش الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، صاروخين على طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكباً، وزعم نظام طهران أن استهداف الطائرة نجم عن "خطأ بشري".
واحتج مئات الإيرانيين خلال الأيام الماضية بسبب تستر مسؤولين رسميين لثلاثة أيام على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة مدنية أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران.
وردد محتجون بأنحاء متفرقة من البلاد شعارات طالبوا فيها المرشد الإيراني علي خامنئي المستحوذ على صلاحيات واسعة بالتنحي عن السلطة باعتباره يتحمل المسؤولية المباشرة عن حادث الطائرة المنكوبة.
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