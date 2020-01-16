Advertisements
Advertisements
Advertisements

إياد علاوي: إيران تسعى لتكون شرطي الخليج

الخميس 16/يناير/2020 - 06:51 م
Advertisements
إياد علاوي
إياد علاوي
وكالات
Advertisements
قال السياسي العراقي إياد علاوي، اليوم الخميس، إن إيران تسعى لتكون شرطي الخليج، كما كانت في أيام شاه إيران السابق الذي أسقطه الشعب الإيراني.



وقال علاوي، في تغريدة على تويتر، إن "إيران تريد منازلة أعدائها انطلاقاً من أرض العراق، وعلى حساب شعبه لتكون شرطي الخليج العربي، كما في أيام الشاه الذي سقط بإرادة الشعب".



وأضاف: "إيران ستفشل لأن الشعب الإيراني وقواه الوطنية، ترفض هذا الأسلوب وتهدف إلى إقامة أفضل العلاقات مع العراق، وبقية الشعوب في المنطقة".

وأطلق الجيش الإيراني، الأربعاء قبل الماضي، صاروخين على طائرة من طراز "بوينج 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكباً، وزعم نظام طهران أن استهداف الطائرة نجم عن "خطأ بشري".

واحتج مئات الإيرانيين خلال الأيام الماضية بسبب تستر مسؤولين رسميين لثلاثة أيام على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة مدنية أوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران.

وردد محتجون بأنحاء متفرقة من البلاد شعارات طالبوا فيها المرشد الإيراني علي خامنئي المستحوذ على صلاحيات واسعة بالتنحي عن السلطة باعتباره يتحمل المسؤولية المباشرة عن حادث الطائرة المنكوبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

شرطي تويتر الطائرة الأوكراني الخليج الات إيران إياد علاوي

أخبار تهمك

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 23 دقيقة

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 8 ساعات

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 22 ساعة

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ ساعة الا ربع

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

إيران: لن نسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة

عاجل.. أوكرانيا تحذف بيانها الأولي عن الطائرة المنكوبة في إيران

سفارة أوكرانيا في إيران: فشل المحرك سبب تحطم الطائرة

مصادر أمنية تكشف عن معلومات جديدة حول حادث الطائرة الأوكرانية

أوكرانيا: نبحث فرضية استهداف الطائرة في إيران بصاروخ

السماح لخبراء أوكرانيين بمعاينة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

06:49 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

05:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status