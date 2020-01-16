بهذه الكلمات.. نادية الجندي تواسي نجلة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

نعت الفنانة نادية الجندي الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت نادية صورة للفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلة:" خالص التعازي لأبنه وأسرة ومحبي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي رحلت عن عالمنا اليوم، وتركت لنا أعمالها الجميلة، وبصمتها الواضحة".



وتابعت نادية قائلة :" فنانة قدمت وساهمت في صناعة السينما المصرية والعربية كممثلة وكمنتجة، وأثرت الحقل الفني بالأعمال الجميلة المتميزة، الله يرحمها يارب، البقاء لله".



يُشار أن الفنانة القديرة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الخميس الموافق 16يناير ، عن عمر ناهز 88 عامًا.



واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح"، وتزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، ولم يستمر زواجهما طويلاً بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما، كما أنها عملت في مجال الإنتاج، حيث أسست شركة أطلقت عليها اسم "أفلام ماجدة للإنتاج"، ومن أشهر الأفلام التي قامت بإنتاجها "جميلة بوحريد"،"هجرة الرسول".