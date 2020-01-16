يوفنتوس يتأهل للدور الـ 8 في كأس إيطاليا بعد فوزه الساحق على أودينيزي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس فوزًا ساحقُا ضد غريمه أودينيزي ، ضمن منافسات الدوري الـ 16 من كأس إيطاليا، وتمكن يوفنتوس من حسم اللقاء بأربعة أهداف نظيفة، وفيما يلين نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في مأس إيطاليا.





ملخص مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي في كأس إيطاليا





قي غياب رونالدو، تمكن يوفنتوس بالفوز على أودينيزي، في المباراة التي أقيمت بالأمس الأربعاء على ملعب استاد " أليانز ستاديوم "، وتأهل يوفنتوس للدور الـ 8 بعد فوزه السهل، حيث تمكن غونزالو هيغواين من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.





وتمكن باولو ديبالا من إحراز هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 28، والثاني في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليختتم دوغلاس كوستا من إحراز الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 61 عن طريق ركلة جزاء.





ويذكر أن يوفنتوس ينتظر الفائز من لقاء بارما ضد روما، الذى سيقام اليوم الخميس في تمام الساعة 10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ليوجهه في دور ربع النهائي.







فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ضد اودينيزي



