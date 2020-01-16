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رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

الخميس 16/يناير/2020 - 06:44 م
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رضا عبد العال
رضا عبد العال
هاني عصام
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انتقد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق التحكيم المصري مشددا على أن المارد الأحمر يتم مجاملته في العديد من القرارات بالدوري المصري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر قناته الرسمية على اليوتيوب: "خلال مباراة طنطا والأهلي، ركلة جزاء الأهلي صحيحة، ولكن هناك العديد من الأخطاء لطنطا لم يتم احتسابها، الحكام تخشى الأهلي في الدوري المصري".

أضاف: "الأهلي يتجامل في العديد من القرارات في المباريات وهذا يجعل احساس جماهير الزمالك بالظلم يتزايد، طنطا له خطأ واضح وبطاقة صفراء على رامي ربيعة والحكم لم يتحرك ولم يحتسب شئ".

اختتم: "إذا أردتم أن الكرة في مصر تسير إلى الطريق الصحيح خلوا عندكم ضمير".

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره طنطا بخمسة أهداف دون رد في مباراة شهدت تسجيل الوافد الجديد للمارد الأحمر محمود عبد المنعم كهربا لهدفين، أما الزمالك فقد حقق الفوز هو الآخر على الجونة بثنائية بيضاء.


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