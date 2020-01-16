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خاص - حمزة الجمل: تحقيق الصعود أهم من الجوائز الفردية وتعاقدنا مع لاعبين جدد (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 06:43 م
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حمزة الجمل
حمزة الجمل
شيماء أمين
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أعرب حمزة الجمل المدير الفنى لنادي القناة عن امتنانه لحصوله على لقب أفضل مدير فني في الدور الأول خلال استفتاء من موقع "ملاعب الفجر الرياضي" حيث توجه بالشكر إلى كل من ساهم في حصوله على هذه الجائزة.

وأضاف الجمل، في تصريح خاص لــ"الفجر الرياضي" : الجوائز الفردية مهمة ولكن الأهم هو تحقيق الهدف مع فريقه وهو الصعود للدوري الممتاز مع القناة هذا الموسم".

وعن استعدادات الفريق للدور التاني، قال المدير الفني، للقناة، أن الفريق خاض لقاء ودي أمام بتروجيت استفاد منه كثيرا استعدادا للنجوم في افتتاحية الدور الثاني، من منافسات المجموعة الثانية، بالقسم الثاني، والمقرر له الاثنين القادم.

وأضاف حاليا يقوم الجهاز الطبي بتأهيل المصابين واستعدنا جزء كبير منهم، ونأمل في بداية دور ثاني بدون إصابات.

وعن تعاقدات يناير أشار حمزة الجمل الي تدعيم الفريق بعناصر تفيد الفريق وتسد الثغرات، وهما الثنائي أحمد الصعيدي مهاجم نادي مصر، وأحمد فوزي مدافع المنصورة.

وتوجه حمزة الجمل بالشكر للجهاز المعاون له، وجميع اللاعبين، بفريق القناة، ومجلس الإدارة، لتعاون الجميع، من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.


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