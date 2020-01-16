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"جوتيريس" يعين منسقة أممية للشؤون الإنسانية في إثيوبيا

الخميس 16/يناير/2020 - 06:26 م
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كاثرين سوزي
كاثرين سوزي
وكالات
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تعيين كاثرين سوزي منسقا مقيما للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا بعد موافقة الحكومة. 

وتسلمت وزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني، الخميس، من المسؤولة الأممية كاثرين سوزي، خطاب تعينها كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا.

وقالت هيروت زمني، إن إثيوبيا سجلت نمواً اقتصادياً كبيراً على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد أصبحت مقصدا رئيسيا للاستثمار في القارة الأفريقية.

وأضافت زمني، عقب تسلمها خطاب التعيين، أن التنمية وإرساء الديمقراطية في إثيوبيا تتفق مع خطط الأمم المتحدة للتنمية، والحكومة الاثيوبية تعمل جاهدة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتابعت، أن الحكومة الإثيوبية نجحت في الوفاء بتعهدتها لبناء نظام ديمقراطي قوي، مشيرة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة لمعالجة مشكلة البطالة.

بدورها، أشادت كاثرين سوزي بالإصلاحات السياسية والإقتصادية التي شهدتها إثيوبيا مؤخرا، وقالت إن الاصلاحات والتغيرات جذبت المجتمع الدولي للبلاد التي أصبحت مقبلة على مستقبل مشرق.

وأكدت المسؤولة الأممية أن المنظمة الدولية ستواصل دعمها المستمر لبناء القدرات وخلق فرص العمل في إثيوبيا.


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