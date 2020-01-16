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مجلس الخدمة العسكرية السعودي يوافق على قرار المؤهل الجامعي للأفراد

الخميس 16/يناير/2020 - 06:31 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن مجلس الخدمة العسكرية، برئاسة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الخميس، أنه وافق على قرار يسمح للأفراد الاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية، التي يحصل عليها أثناء الخدمة العسكرية في المفاضلة عند الترقية إلى الرتبة، التي تلي رتبته عندما يحين موعد ترقيته بموجب النظام.

وحدد القرار عدة ضوابط للاستفادة من المؤهلات العلمية غير العسكرية، التي يحصل عليها الفرد أثناء الخدمة العسكرية، بينها "أخذ موافقة مسبقة من الجهات المعنية في كل قطاع عسكري عن طريق إصدار قرار إداري يتضمن ذلك".

واشترط القرار ايضاً أن تكون الجهة التعليمية من الجهات المعتمدة والموصى بها من قبل الجهة الحكومية المشرفة عليها إذا كانت الدراسة داخل المملكة، وأن تتم معادلة الشهادة من وزارة التعليم لمن كانت دراسته خارج المملكة.

وأكدت مصادر على أن هذا القرار لن يشمل الأفراد والضباط ممن سبق لهم الحصول على الشهادة الجامعية وغيرها أثناء الخدمة قبل صدوره بتاريخ 26-4-1441هــ، لافتة إلى أنه سيتيح للأفراد الحاصلين على الشهادات من أي جهة تعليمية معتمدة من الدخول في المفاضلة عند الترقية للرتبة التي تلي رتبته الحالية.

كما أوضحت المصادر، أن الدارسين الحاليين دون موافقة مسبقة ولم يتخرجوا، ولن يتمكنوا من الدخول في المفاضلة للترقية؛ بسبب عدم حصولهم على الموافقة.

وأطلق مغردون هاشتاج تحت اسم (#العسكريين_يناشدون_وزير_الداخلية)، مطالبين بالتدخل لإيقاف القرار، وهو ما أكدته المصادر بأن القرار لن يوثر على ترقية الحاصلين على المؤهل الجامعي قبل تاريخ صدوره.

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الكلمات المفتاحية

مجلس الخدمة العسكرية السعودي مجلس الخدمة العسكرية المملكة المؤهل الجامعي السعودية الخدمة العسكرية

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