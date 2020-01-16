Advertisements
Advertisements
Advertisements

حمزة الجمل: الجائزة الفردية مهمة ولكن تحقيق حلم الصعود هو الأهم (فيديو)

الخميس 16/يناير/2020 - 06:36 م
Advertisements
حمزة الجمل
حمزة الجمل
شيماء أمين
Advertisements

أعرب حمزة الجمل المدير الفنى لنادي القناة عن امتنانه من حصوله علي لقب احسن مدير فني في الدور الأول من صفحة ملاعب "الفجر الرياضي" وشكر كل من ساهم في حصوله على هذه الجائزة.

 

وأضاف حمزة أن الجوائز الفردية مهمة ولكن الأهم هو تحقيق الهدف مع فريقه وهو الصعود للدوري الممتاز مع القناة هذا الموسم.

 

وعن استعدادات الفريق للدور التاني قال الجمل إن الفريق خاض لقاء وديا أمام بتروجيت استفاد منه كثيرا استعدادا للنجوم في افتتاحية الدور الثاني الاثنين القادم.

 

وأضاف: "حاليا يقوم الجهاز الطبي بتأهيل المصابين والحمد لله استعدنا جزء كبير منهم لبداية دور ثاني بدون إصابات".

 

وعن تعاقدات يناير أشار حمزة الجمل إلى أن تدعيم الفريق بعناصر تفيد الفريق وتسد الثغرات.

 

وشكر حمزة الجمل الجهاز المعاون له جهاز فني وطبي وإداري وأنه لولا التعاون ما حصل على استفتاء أحسن مدير فني في الدور الأول.


 

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 21 ساعة

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ 39 دقيقة

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ أقل من ساعتين

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ 18 دقيقة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

05:22 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status