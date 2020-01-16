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وزير القوى العاملة: نرحب مبادرات تطوير القرى الأكثر احتياجا

الخميس 16/يناير/2020 - 06:37 م
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محمد سعفان
محمد سعفان
هدى عبدالرازق
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه عقب افتتاح مركز التدريب المهني بمركز قفت بمحافظة قنا، أصبح متاحًا للشباب التقدم فورًا للمديرية أو المركز مباشرة للحصول على فرصة تدريبية في أي ورشة من الورش الموجودة داخل المركز.

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن جميع فرص التوظيف متاح عبر النشرة الدورية التي تصدر من الوزارة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن أي فرصة تدريبية أو وظيفية جديدة سيتم إخطار بها كافة وسائل الإعلام ليكونوا على دراية بها.

ورحب وزير القوى العاملة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأي مبادرة من أي جهة، في تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذًا لمبادرات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن.
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الكلمات المفتاحية

محمد سعفان مبادرات تطوير القرى أخبار مصر

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