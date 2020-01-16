مواجهات قوية بالجولة السابعة لأندية بنى سويف بالقسم الرابع





تقام الجمعه منافسات الاسبوع السابع بدورى القسم الرابع بمحافظة بنى سويف، والذى يضم أندية الشبان المسليمن واهناسيا ومعلمين الواسطى وباروط وبوش وشباب الفشن وسمسطا ومركز شباب الواسطى.



وتشهد مباريات الجولة الختامية للدور الاول ترقب كبير فى ظل محاولات العديد من الفرق لتحسين النتائج او المحافظة على الصدارة بفرق اخرى .



وعكفت معظم اندية القسم الرابع ببنى سويف على تدعيم صفوف فرقها بالعديد من العناصر الشبابية والخبرات تمهيدا للاستعانة بهم خلال الفترة القادمة , حيث قام بوش الرياضى بقيد الثنائى فتحى شعبان وصالح غيضان ضمن صفوف الفريق كذلك تم قيد أحمد معوض ومحمد الفكهانى بصفوف الشبان المسلمين فيما قام مسوؤلى الفشن بقيد البدرى عامر وأحمد عزوز وأحمد مسعود ومحمود عبد الحميد ومحمد يوسف .



نادى سمسطا الرياضى بقياده مديره الفنى أحمد رمضان يستضيف معلمين الواسطى بمباراة قوية ذات طابع خاص , وذلك فى ظل احتلال سمسطا للمركز السادس برصيد 6 نقاط فيما يحتل معلمين الواسطى المركز الاول برصيد 14 نقطة .



وفي لقاء قوي، يحل مركز شباب الفشن بقياده مديره الفنى محمد إمام ضيفا على الشبان المسلمين بقيادة أحمد معوض , ويحتل مركز شباب الفشن المركز الثانى برصيد 13 نقطة فيما يحتل الشبان المسلمين المركز الرابع برصيد 10 نقاط .



ويستضيف، فريق اهناسيا بقياده مديره الفنى عمرو عبد العال، نظيره فريق بوش الرياضى بقيادة أكرم جابر في مواجهة مرتقبة، لتحسين النتائج ويحتل اهناسيا المركز الثالث برصيد 11 نقطة، فيما يحتل بوش المركز الثامن بلا نقاط.



ويحل مركز شباب باروط بقياده مديره الفنى محمد حسن أدم ضيفا على مركز شباب الواسطى , في مواجهة يسعى خلالها أبناء باروط فى خطف الثلاث نقاط والدخول للمنافسة على الصعود، ويحتل مركز شباب باروط المركز الخامس برصيد 9 نقاط فيما يحتل مركز شباب الواسطى المركز السابع برصيد 5 نقاط .



نتائج الجولة السابقة :



مركز شباب باروط – الشبان المسلمين ( 2 – 1 )



معلمين الواسطى - اهناسيا ( 5 – 1 )



بوش – مركز شباب الواسطى ( 0 - 1 )



مركز شباب الفشن - سمسطا ( 3 - 1 )



ترتيب القسم الرابع :



1- معلمين الواسطى 14 نقطة



2 - شباب الفشن 13 نقطة



3 - هناسيا 11 نقطة



4 - الشبان المسلمين 10 نقاط



5 - باروط 9 نقاط



6 - سمسطا 6 نقاط



7 - الواسطى 5



8 - بوش بلا نقاط

