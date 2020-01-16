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جودة عبدالخالق يكشف عن شرط غريب لزوجته لإتمام الزواج

الخميس 16/يناير/2020 - 06:34 م
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جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق
كساب أحمد
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قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق، إن زوجته اشترطت لكي توافق على الزواج منه، عدم الإنجاب، ورغم حبه للأطفال ووافق على هذا الشرط حتى الآن، معقبًا: "لم أحزن على هذا القرار حتى الآن".

وتابع "عبدالخالق"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه بعد زواجه سافر لكندا مع زوجته، ونتيجة لصعوبة الوضع الاقتصادي قام بالعمل "فاعل"، وبائع كتب وعسكري مرور أمام مدرسة وميكانيكي سيارات ونجار.

ولفت إلى أن أكثر الأعمال التي أثرت فيه في كندا هو بيع الكتب، معقبًا: "بيع الكتب خلاني أتعامل مع طوب الأرض، وهذا أكسبني قدرة على التواصل مع جميع فئات المجتمع".

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جودة عبدالخالق توك شو اخبار مصر

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