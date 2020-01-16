Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإمارات والأردن يتأهلان لدور الـ8 ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما

الخميس 16/يناير/2020 - 06:33 م
Advertisements
الإمارات
الإمارات
وكالات
Advertisements
تأهل منتخبا الإمارات والأردن إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاما، عقب تعادلهما 1 - 1 ضمن مباريات الجولة الثالثة للمسابقة والتي شهدت فوز كوريا الشمالية على فيتنام 2 - 1.

وتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق الأهداف عن المنتخب الأردني صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته، فيما يحتل منتخب كوريا الشمالية المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب فيتنام الترتيب برصيد نقطتين.

وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق زايد العامري في الدقيقة 41، قبل أن يسجل إيهاب الخوالدة هدف التعادل للمنتخب الأردني في الدقيقة 78.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الكوري الشمالي على نظيره الفيتنامي 2 - 1 .

وتقدم المنتخب الفيتنامي في الدقيقة 16 عن طريق تين لين تعيوم، قبل أن يسجل زميله حارس المرمى تين دونج يوي هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27 بعدما أخطأ في تقدير كرة عالية مسددة من أحد لاعبي كوريا الشمالية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة سجل ري شونج جيو هدف الفوز للمنتخب الكوري الشمالي من ركلة جزاء.

وارتفع عدد المنتخبات العربية المتواجدة في دور الثمانية بالبطولة إلى أربعة بصعود منتخبي الإمارات والأردن إلى جانب منتخبي السعودية وسورية .

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى من البطولة إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو صيف العام الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الامارات والاردن الإمارات الأردن

أخبار تهمك

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ 39 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ أقل من ساعتين

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

كأس آسيا 2019.. منتخب فيتنام الطامح لكتابة التاريخ وكسر إنجاز الرابع

كأس آسيا 2019 (5).. أوائل في تاريخ بطولة أمم آسيا منذ انطلاقها عام 1956

تعرف نجوم منتخب الأردن ومشاركته في كأس أمم أسيا

اليابان تقهر فيتنام وتتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم آسيا

منتخب قطر رابع المنتخبات العربية الفائزة بكأس أمم آسيا

مشاهدة مباراة الإمارات والأردن بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD في كأس آسيا تحت 23 سنة LIVE

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

05:22 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status