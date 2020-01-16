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بكلمات مؤثرة.. روجينا تنعي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 07:11 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نعت الفنانة روجينا الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روجينا صورة للفنانة الراحلة ماجدة، وعلقت على الصورة قائلة:" إن لله وإنا اليه راجعون الفنانة ماجدة في ذمة الله، ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنة، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".


رحلت الفنانة ماجدة الصباحي صباح اليوم الخميس الموافق 16يناير ، عن عمر ناهز 88 عامًا.

واسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت حياتها الفنية في عمر 15 عامًا، من خلال فيلم "الناصح"، وتزوجت من الفنان الراحل إيهاب نافع، ولم يستمر زواجهما طويلاً بسبب اختلاف طريقة تفكير كل منهما، كما أنها عملت في مجال الإنتاج، حيث أسست شركة أطلقت عليها اسم "أفلام ماجدة للإنتاج"، ومن أشهر الأفلام التي قامت بإنتاجها "جميلة بوحريد"،"هجرة الرسول".
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