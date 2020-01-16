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لاعب يد الزمالك: فخور بجائزتي في مباراة غينيا

الخميس 16/يناير/2020 - 06:27 م
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بوابة الفجر
هاني عصام
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أعرب وسام نوار نجم فريق كرة اليد بنادي الزمالك والمنتخب الوطني عن سعادته بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وغينيا بالجولة الأولى من منافسات أمم إفريقيا لكرة اليد.

وكان منتخب مصر الوطني فاز على غينيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا خلال البطولة المقامة على الأراضي التونسية.

وتُوج وسام نوار بجائزة أفضل لاعب في اللقاء بعدما أظهر مستوى رائعا خاصة على المستوى الهجومي نظرا لدوره المميز على الدائرة.

قال وسام نوار إن جميع لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة وحصوله على الجائزة يعبر عن العمل الجماعي للفراعنة خلال لقاء اليوم.

ويستعد منتخب مصر الوطني لمواجهة كينيا في الجولة الثانية من البطولة غدا.
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