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أول ما شفتها قولت هتجوزها.. جودة عبدالخالق يكشف عن قصة حبه

الخميس 16/يناير/2020 - 06:26 م
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جودة عبدالخالق
جودة عبدالخالق
كساب أحمد
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قال جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه بعد حصوله على المركز الثاني في الثانوية العامة، دخل كلية العلوم السياسة والاقتصاد، ليدخل قسم الاقتصاد بالصدفة البحتة، وكان الأول على الدفعة، ولذلك عين معيدًا بالكلية.

وتابع "عبدالخالق"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن زوجته كانت طالبه لديه في الكلية، وعندما شاهدها لأول مرة قال لنفسه: "أنا هتجوز البنت دي"، لافتَا إلى أنه حاول لفت نظر زوجته فلم تستجب لأي محاولة، خاصة أنها كانت شخصية جادة.

ولفت إلى أن هناك أستاذ جامعي تقدم لها، فقامت بأخذ رأيه، ومن هنا بدأ يعترف لها بقصة حبه، ولكن هناك مشاكل حدثت لكونها أعلى منه في الفروق الاجتماعية.
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