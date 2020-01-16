بالفيديوجراف.. 10 معلومات عن ماجدة الصباحي

اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي



ولدت ٦ من مايو عام ١٩٣١، في محافظة المنوفية



حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية



انطلقت مسيرتها الفنية في عمر الخامسة عشر



أشهر أفلامها: "المراهقات"، و"أين عمري"، و"أنف وثلاث عيون"، و"نسيت أني امرأة".



أنشأت شركة أفلام ماجدة، ومن أشهر ما أنتجته، "هجرة الرسول"، و"جميلة".



تزوجت في عام ١٩٦٣ من الفنان إيهاب نافع



أنجبت ابنة واحدة هي الفنانة غادة نافع





في عام ٢٠١٦، حجرت ابنتها غادة عليها بدعوى حمايتها



أُشيع أنها يهودية، إلا أنها نفت الشائعة وأكدت إسلامها.