Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالفيديوجراف.. 10 معلومات عن ماجدة الصباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 06:58 م
Advertisements
ماجدة الصباحي
ماجدة الصباحي
شيماء عطية
Advertisements
اسمها الحقيقي عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي

ولدت ٦ من مايو عام ١٩٣١، في محافظة المنوفية

حصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية

انطلقت مسيرتها الفنية في عمر الخامسة عشر

أشهر أفلامها: "المراهقات"، و"أين عمري"، و"أنف وثلاث عيون"، و"نسيت أني امرأة".

أنشأت شركة أفلام ماجدة، ومن أشهر ما أنتجته، "هجرة الرسول"، و"جميلة".

تزوجت في عام ١٩٦٣ من الفنان إيهاب نافع

أنجبت ابنة واحدة هي الفنانة غادة نافع


في عام ٢٠١٦، حجرت ابنتها غادة عليها بدعوى حمايتها

أُشيع أنها يهودية، إلا أنها نفت الشائعة وأكدت إسلامها.
Advertisements

أخبار تهمك

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ 38 دقيقة

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي

منذ أقل من ساعتين

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 21 ساعة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

05:22 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status