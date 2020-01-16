هذا ما لفت نظر السيسي وبن زايد بمهرجان التراث بشرم الشيخ

كشف إبراهيم عزت مراسل "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، تفاصيل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، مهرجان شرم الشيخ التراثي.



وأوضح مراسل القناة، أن هناك فتاة كفيفة من الدقهلية تعرض منتجات لها على هامش المهرجان، لفتت نظر الزعيمان السيسي وبن زايد، أثناء جولتهما، ووقفا معها يتبادلا الحديث عن وضعها، وما طبيعة منتجاتها.



ونظم الاتحاد المصري للهجن، ومحافظة جنوب سيناء، مضمارًا لسباق الهجن، برعاية اتحاد الهجن الإماراتي، وأصبحت شرم الشيخ عاصمة رياضة سباقات الهجن المصرية.



وتعد الهجن الإماراتي ضيف شرف مهرجان شرم الشيخ، ويتضمن المهرجان تنظيم عروض رياضية تراثية للهجن لأول مرة بمصر، ويقام مضمار الهجن على 941 فدانا بطول 8 كيلو مترات.

