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مسلسل "اللعبة" يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

الخميس 16/يناير/2020 - 07:09 م
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بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر اسم مسلسل "اللعبة" بطولة النجم شيكو وهشام ماجد، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد تهنئه الفنان أكرم حسني لهما.




ويعرض حاليا مسلسل "اللعبة" عبر تطبيق شاهد نت، حيث أنه كان من المفترض عرضه في موسم رمضان الماضي، لكنه تم تأجيله لأسباب خاصة بفريق العمل.



وكان هنئ أكرم حسني، هشام ماجد وشيكو بمسلسل "اللعبة" قائلاً:"ألف مبروك لاخواتي هشام وشيكو على مسلسل #اللعبة، متواجد حالياً على شاهد.نت! فكرة المسلسل حلوة أوي وإن شاء الله يعجبكم".



يشارك في بطولة مسلسل اللعبة "اللعبة"، هشام ماجد، شيكو، مي كساب،محمد سلام،أحمد فتحي، بيومى فؤاد،سامى مغاوري، محمد ثروت،ميرنا جميل،تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب وإخراج معتز التونسى.
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الكلمات المفتاحية

هشام ماجد مسلسلات مسلسل اللعبة فن شيكو دراما الفجر الفني

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