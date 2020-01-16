Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل جديدة للتحقيقات حول الطبيبة التي فقدت جنينها بحادث المنيا

الخميس 16/يناير/2020 - 06:00 م
Advertisements
الدكتورة راعوث القس أشعياء
الدكتورة راعوث القس أشعياء
إيريني صفوت
Advertisements
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيقات، في واقعة حادث "أطباء المنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، وتبين أن حالة الدكتورة راعوث القس أشعياء مستقرة الآن.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الدكتورة "راعوث" إحدى مصابين الحادث، كانت فقدت طفلها وعمره 5 شهور، فيما طلب زوجها من النيابة التصريح بدفن طفله.

وكشف التقرير الطبي للدكتور "راعوث"، أنها مصابة بكسور في الفك والساق وجروح قطعية، بالاضافة الي كدمات متفرقة بجسدها وإجهادها لجنينيها نتي لانفجار الرحم نتيجة الحادث.

فيما تسلمت النيابة التقرير الطبي للحالات المصابة، والتي تنوعت مابين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، بالإضافة لإجهاض إحدى الحالات لجنينها الذي لا يتعدى الشهرين، فضلا عن الإصابات التي لحقت بالمتوفين.

واستعجلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تقرير الفحص الفني، للسيارات المتضررة جراء حادث ضحايا "أطباء التكليف بالمنيا"، والذي أسفر عن مصرع 4 وإصابة 17 آخرين، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

استعلمت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن حالة عدد من مصابين حادث أطباء المنيا، المتواجدين بمستشفيات معهد ناصر، وأحمد ماهر، للاستماع لأقوالهم.

كانت التحريات أوضحت، أن سيارة ميكروباص اصطدمت بأخرى نقل "جامبو"، بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سيارة النيابة العامة التقرير الطبي التحقيقات أطباء المنيا

أخبار تهمك

باريس يستعد لتوجيه ضربة قاضية لبرشلونة

منذ ثلث ساعة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ حوالي 3 ساعات

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ يوم

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موعد الظهور الأول لـ"بادجي" مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

منذ أقل من ساعتين

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. تعديلات في مواعيد الدوري المصري بعد قرار "كاف"

منذ ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. مصرع الفنان خالد التلمساني في حادث تصادم بجنوب سيناء

"تصادم سيارتين ومصرع طفلة".. التحفظ على السيارات المتضررة في "حادث الصف"

إقالة وزيرة الصحة.. عم الطبيبة راعوث يتوعد بمقاضاة هالة زايد

إقالة وزيرة الصحة.. النيابة تستعلم عن حالة مصابي "أطباء المنيا"

النيابة تستعجل تقرير الفحص الفني لسيارات حادث الكريمات

انفجار بالرحم وإجهاض.. تفاصيل تقرير حالة مصابي "أطباء المنيا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:49 م

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

05:49 م

رضا عبد العال يفتح النار على التحكيم بسبب الأهلي: "الزمالك يشعر بالظلم"

06:44 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status