Advertisements
Advertisements
Advertisements

"ستعيشين في ذاكرة أحبابك".. هكذا نعى صلاح عبدالله الراحلة ماجدة صباحي

الخميس 16/يناير/2020 - 07:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
نعى الفنان صلاح عبد الله الفنانة الراحلة ماجدة بكلمات مؤثرة ، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر صلاح مجموعة صور للفنانة الراحلة ماجدة، وعلق على الصور قائلاً :"لما بشوف فيلم قديم حلو حافظه صم بعيش مع الممثلين وببقى هموت وأعرف كانوا عايشين إزاي وكانوا سعداء ولا لأ وإسئلة كتير قوي ومع كلمة النهاية،كنت بقولهم إنتوا متوا بس عايشين".

وأضاف صلاح :" ‏أسألكم الفاتحة والدعاء للنجمة الجميلة الرائعة ⁧‫ماجدة‬⁩، وهكذا سيدتي ستعيشين في ذاكرة أحبابك".

لمحات من حياتها الشخصية

قدمت ماجدة الصباحي للسينما العديد من الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية، ومن أشهر أعمالها "قيس وليلى، الرجل الذي فقد ظله،أنف وأذن وثلاث عيون، العمر لحظة، النداهة، بين ايديك، حواء على الطريق، هجرة الرسول"، وغيرها من الأفلام المميزة.

اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، تلقت تعليمها في المدارس الفرنسية، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عامًا ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا، وهناك شاهدها المخرج سيف الدين شوكت، وقدمها لبطولة فيلم "الناصح" عام 1949 أمام إسماعيل ياسين، فوافقت ماجدة دون أن تخبر أسرتها.

يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي توفيت اليوم الخميس الموافق ١٦يناير ، عن عمر ناهز 88 عامًا.
Advertisements

أخبار تهمك

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

منذ حوالي 21 ساعة

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

منذ يوم

هل اشترى التروماي.. سقطة فادحة وراء رحيل أليو بادجي للأهلي (فيديو وصورة)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أزمته مع الأهلي.. أول تحرك من الزمالك لخطف أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

أبرز مميزات أليو بادجي.. وحقيقة اعتزال نجم الأهلي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدينيو يفاجئ ميسي بتصريح مثير

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على أزارو

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفسخ عقد وليد أزارو

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعديلات كيكي سيتين في برشلونة

منذ ثلث ساعة

الفصل الأخير مع الأهلي.. رد فعل غاضب من أزارو بعد التعاقد مع أليو بادجي

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

منذ ساعة و 20 دقيقة

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

منذ يوم

أول بشرى سارة في عهد مدرب برشلونة الجديد قبل لقاء غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة الأهلي وطنطا.. مشاهدة قناة اون سبورت يوتيوب بدون تقطيع | ON Sport HD

منذ يوم

يلا شوت ALHILA مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر عبر KSA SPORT

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:49 م

أمير مرتضي يكشف مفاجأة لجماهير الزمالك

ترتيب الدوري المصري اليوم الأربعاء بعد فوز الأهلي والزمالك على الجونة وطنطا

07:08 م

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool vs manchester united

09:40 م

دفعة قوية لزيدان قبل موقعة إشبيلية النارية

05:22 م

يلا شوت| مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر اليوم 16-1-2020 kora live

05:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثالثة.. كيف أنقذت الدكتورة نهلة فراشها من البرودة؟

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: احترام النفس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: دفتر أحوال برلمانى بلا ظل

DMCA.com Protection Status